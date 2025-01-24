Adana'da 720 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

AA

Son dönemde Türkiye genelinde sahte alkol nedeniyle can kayıplarının artması ekipleri harekete geçirdi.

Uygulamalarını artıran ekipler, Adana'da sahaya çıktı.

720 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada, bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Araçta, kaçak 720 litre etil alkol bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.