Adana'da afet konutları yükseliyor! Örnek daireler tamamlandı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, deprem konutlarında sona gelindi. Geniş ve konforlu örnek dairelere getirilen eşyalar yerleştirildi.

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İHA

Afet bölgesi unutulmuyor.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

Büyük kayıpların verildiği deprem, 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçti.

Yurdun güneyindeki 11 kenti buran afetin ardından çalışmalar vakit kaybetmeden başladı.

Öyle ki, kısa sürede hasarlı binalar yıkıldı, enkazlar kaldırıldı, konteyner ve çadırlar kuruldu.

Tüm bunların gölgesinde ise afet konutları hızla yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi.

Bakan Özhaseki yeni projeyi duyurdu

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından Bakanlık görevini devralan Mehmet Özhaseki, görevine ilk olarak deprem bölgesinden başladı.

Bu kapsamda kısa sürede depremzedelere nefes olacak yeni bir projeyi duyurdu.

Yeni destek paketinin adı 'Yerinde Dönüşüm' olarak açıklandı.

Çalışmalar hızla devam ederken kentlerde afet konutları da tamamlanma aşamasına geldi.

Örnek daire tamamlandı

Bu illerden biri de Adana.

Kentte, TOKİ 2 bin 500 konut, 701 de köy evi için projeyi hızla sürdürüyor.

Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede 5 blok tamamlandı.

Şambayadı Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarında da ilk örnek daire bitti.

Eşyalar yerleştirildi

Ayrıca örnek daireye eşyalar da geldi. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı.

Dairede kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli olduğu öğrenildi. Dairelerin geniş ve konforlu olduğu görüldü.

"Evlerin kullanışlı olduğunu gördük"

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Vatandaşlarımız evlerin nasıl görüneceğini çok merak ediyordu. Onlara bunu göstermek istedik. Bugün son eşyamızı da taşıdık. Evlerin kullanışlı olduğunu gördük. Ülkemize bir daha Allah böyle bir afet yaşatmasın.” diye konuştu.

Kasım ayında ilk evlerin teslim edilmesini beklediklerini anlatan Karslıoğlu, “7 gün 24 saat esasına uygun 3 vardiya çalışıyoruz. Son düzlüğe artık girdik. İnşallah Kasım ayında bu evlerimizi teslim edeceğiz.” dedi.