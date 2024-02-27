Türkiye sandık başına gitmek için gün sayıyor.
Adaylar seçime doğru giderken, vatandaşlar ile bir araya gelip projelerini paylaşıyor.
Bu süreçte bazı adayların seçim çalışmaları engellenmeye çalışılıyor.
Bunlardan biri de Adana'da meydana geldi.
Seçim minibüsü kundaklandı
Dün gece saatlerinde AK Parti'nin Ceyhan Belediye başkan adayı Erol Kahraman'ın seçim minibüsü ateşe verildi.
Kahraman’ın afişleriyle kaplı olan minibüsün yandığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevle kontrol altına alındı
İhbar üzerine ola y yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Çıkan yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.
Afişleri kesildi
Aynı gece Erol Kahraman’ın farklı mahallelerindeki afişlerinin de kesilmesi dikkat çekti.
Polis ekipleri yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
"Kaos istemiyoruz"
Başkan Adayı Erol Kahraman yaptığı açıklamada saldırıların kasıtlı olduğunu, ilçede kaos istemediklerini, seçimin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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