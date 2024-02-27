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Adana'da AK Parti'nin Ceyhan Belediye başkan adayının seçim aracı kundaklandı

Adana'da AK Parti'nin Ceyhan Belediye başkan adayının seçim aracı kundaklandı Türkiye seçim için gün sayarken AK Parti'nin Ceyhan Belediye başkan adayının seçim minibüsü ateşe verildi. O anlar vatandaşın cep telefon kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.