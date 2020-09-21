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- Adana'da alkollü yakalanan hakim Hayrettin Yavuz polislere saldırıp küfretti
Adana'da alkollü yakalanan hakim Hayrettin Yavuz polislere saldırıp küfretti
Adana'da alkollü araç kullanırken yakalanan hakim Hayrettin Yavuz'un, polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 10:49
Adana'nın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, alkollü şekilde araç kullanan Adana Sulh Hukuk Hakimi Hayrettin Yavuz, polislere yakalandı.
POLİSE SALDIRIP KÜFRETTİ
Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti.
Adana'da alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti ViDEO
HASTANEDE DOKTORLARA DA SALDIRDI
Bir ara aracından çıkarak polise tekrar saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı.
Hastaneye kaldırılan hakim, kendisini tedavi eden doktorlara da saldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
216 promil alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.Dairesi de soruşturma izni verdi.
Yavuz, tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.