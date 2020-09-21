Dolar
7.5955
0.5294%
Euro
8.976
0.1528%
Altın
1943.26
-0.3742%
Borsa
1111.05
-0.0818%
G. Altın
475.406
0.3114%
Bitcoin
82523.74
-0.5629%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C
    Adana'da alkollü yakalanan hakim Hayrettin Yavuz polislere saldırıp küfretti

    Adana'da alkollü yakalanan hakim Hayrettin Yavuz polislere saldırıp küfretti

    Adana'da alkollü araç kullanırken yakalanan hakim Hayrettin Yavuz'un, polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 10:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Adana'nın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, alkollü şekilde araç kullanan Adana Sulh Hukuk Hakimi Hayrettin Yavuz, polislere yakalandı.

    POLİSE SALDIRIP KÜFRETTİ

    Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti.

    Adana'da alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti ViDEO

    HASTANEDE DOKTORLARA DA SALDIRDI

    Bir ara aracından çıkarak polise tekrar saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı.

    Hastaneye kaldırılan hakim, kendisini tedavi eden doktorlara da saldırdı.

    Hayrettin Yavuz

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    216 promil alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.Dairesi de soruşturma izni verdi.

    Yavuz, tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.

    Hayrettin Yavuz

    Hayrettin Yavuz

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir