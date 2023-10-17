Adana’da "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı defile Bir imam hatip okulunda, Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümüne özel “Atatürk ve Cumhuriyet" temalı defile düzenlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye, Cumhuriyet'in 100 yıl dönümüne hazırlanıyor. 100 yıllık tarihi an için hazırlıklar devam ediyor. Tüm Türkiye'de görkemli törenler düzenlenecek. Bu kapsamda yerelde, konuya ilişkin sık sık etkinlikler düzenleniyor. Adana'da dikkat çekici bir program vardı. İmam hatip okulunda Atatürk defilesi Tepebağ İmam Hatip Ortaokulu'nda, “Atatürk ve Cumhuriyet 100’üncü yıl dönümü nedeniyle “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı kostümleri yer aldığı defile düzenlendi. Vali ve CHP'li başkan katıldı Etkinliğe Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükkehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Olgunlaşma Enstitüsü tarafından “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı kostümleri yer aldığı defile beğeni topladı. 100. Yıl Marşı okundu Defilenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çoksesli Korosu tarafından 100. Yıl Marşı seslendirildi. Program, Adana Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Cumhuriyet Sokağı” temalı oratoryo ile son buldu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)