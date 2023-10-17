Türkiye, Cumhuriyet'in 100 yıl dönümüne hazırlanıyor.
100 yıllık tarihi an için hazırlıklar devam ediyor. Tüm Türkiye'de görkemli törenler düzenlenecek.
Bu kapsamda yerelde, konuya ilişkin sık sık etkinlikler düzenleniyor.
Adana'da dikkat çekici bir program vardı.
İmam hatip okulunda Atatürk defilesi
Tepebağ İmam Hatip Ortaokulu'nda, “Atatürk ve Cumhuriyet 100’üncü yıl dönümü nedeniyle “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı kostümleri yer aldığı defile düzenlendi.
Vali ve CHP'li başkan katıldı
Etkinliğe Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükkehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı kostümleri yer aldığı defile beğeni topladı.
100. Yıl Marşı okundu
Defilenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çoksesli Korosu tarafından 100. Yıl Marşı seslendirildi.
Program, Adana Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Cumhuriyet Sokağı” temalı oratoryo ile son buldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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