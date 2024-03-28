Adana'da bebeğiyle parka gitti: 420 gram altını çalındı Bebeğiyle birlikte parka giden kadının bankta bıraktığı içi altın dolu çantası çalınırken mağdur kadın, "Çantamın içerisinde 420 gram altınım vardı. Düğünde takılan takılarımdı" diyerek sitem etti.

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İHA

Adana’da hırsızların hedefi, genç kadının altınları oldu.

Sarıçam ilçesinde 25 Mart günü çocuk parkında Nur Sima K. (27), 1 yaşındaki kızı E.K.’yi parka getirdi. Bir süre parkta oynayan E.K. kaydıraktan kaydığı sırada birisiyle çarpışıp, ağlamaya başladı.

Altın dolu çantası çalındı

Anne Nur Sima, bunun üzerine kızının yanına koştu. Ardından Nur Sima K.'nin banktaki altın dolu çantası çalındı.

"Çantamın içerisinde 420 gram altınım vardı"

Olay anını anlatan Nur Sima K.,”420 gram altınım çalındı. Diyarbakır’dan 10 gün önce Adana’ya geldim. Çocuk parkında kızım oynarken kaydıraktan kaydığı sırada bizim gelin ile çarpıştı. Ben de o an hemen kızıma doğru koştum. 5 dakika sonra bankta olan çantamın yerinde olmadığını gördüm. İçerisinde 420 gram altınım vardı. Düğünde takılan takılarımdı.” dedi.

"Altınları gömleğinin içine saklayıp kaçmış"

Hırsızlığı yapan kişilerin kimliklerinin tespit edildiği ancak hala firar olduğunu dile getiren Nur Sima K.,”9 yaşındaki bir kız çocuğunun, halası tarafından yönlendirerek git şu çantayı bankın üzerinden alıp tişörtünün altına koyup getir dediğini öğrendim. Hala altınları aldıktan sonra gömleğinin içerisine saklayarak uzaklaşmış. Çocuğum ağlarken bizi demek ki takip etmişler, o sırada çantamı almışlar.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)