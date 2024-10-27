Adana'da belediyenin parka yerleştirdiği logodaki kalp çalındı

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Serinevler Parkı'nda Belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasına 'E' harfi yerine yerleştirilen kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Kalbin yerinde olmadığını görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

BAŞKAN ÇAĞRI YAPTI

Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı kimin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE ÇALINMIŞTI

Öte yandan, önceki senelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin Adana logosundaki kalp iki defa çalınmıştı.