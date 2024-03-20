Her gün defalarcası yaşanan trafik kavgalarına alışığız.
Ancak bu sefer durum biraz farklı.
Adana trafiğinde iki kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü.
İki kadın trafikte birbirine girdi
Araçtan inen kadın sürücü, diğer kadın sürücüye önce sözlü olarak hakaretlerde bulundu.
Daha sonra ise tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü.
Açık olan camdan vurmaya başladı: Arabadaki çocuğu umursamadı
Kadının açık camdan diğer kadın sürücüye yumrukla darbettiği görüldü.
Arabada çocuk olmasına rağmen araçtaki sürücüye saldırmaya devam eden kadının o anlarını görenler şaşkına döndü.
Başka bir araç sürücüsü kayda aldı
Sürücüyü darbeden kadının görüntüsü ise başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından kaydedildi.
Kavganın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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