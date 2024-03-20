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Adana'da bir kadın trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti

Adana'da bir kadın trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti Adana'da bir kadın, trafikte tartıştığı başka bir kadına arabadaki çocuğa aldırış etmeden saldırdı. Tepki çeken o anlar böyle görüntülendi.