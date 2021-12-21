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    Adana'da bir pastane, dolar düşüşünü bedava poğaça dağıtarak kutladı

    Seyhan ilçesinde doların düşüşünü kutlayan pastane işletmecisi, 1 saat boyunca bedava poğaça ve simit dağıttı.
    • AA
    • 21.12.2021 - 17:11
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    Adana'da bir pastane, dolar düşüşünü bedava poğaça dağıtarak kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki açıklamasının ardından dolar kurunda düşüş gerçekleşmişti.

    1 SAAT BOYUNCA BEDAVA POĞAÇA DAĞITTILAR

    Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan pastane sahibi ise bu düşüşü kutlamak adına, vatandaşa 1 saat boyunca bedava poğaça ve simit dağıttı.

    Durumla ilgili açıklamada bulunan işletme sahibi, dün akşamdan itibaren döviz kurlarındaki düşüşten dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

    Adana da bir pastane, dolar düşüşünü bedava poğaça dağıtarak kutladı #1

    "BU ÜLKE BİZİMDİR, SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

    Pastane sahibi, "Buradaki amacımız çok yükselen fiyatların dolar, altın ve euro düşmesinden dolayı tekrar eski fiyatlarına getirmek ve diğer firmalara da örnek olsun. Herkes elini taşın altına koysun. Her şey vatan, millet, devlet ve bayrak içindir. Bu ülke bizimdir, sahipsiz değildir." ifadelerini kullandı.

    FİYATLARDA İNDİRİM YAPILDI

    Kent genelindeki 3 şubede, simit ve poğaça fiyatlarında indirime giderek 1 yıl öncenin fiyatlarına döndürüldüğü de belirtildi.

    Adana da bir pastane, dolar düşüşünü bedava poğaça dağıtarak kutladı #2

    Adana da bir pastane, dolar düşüşünü bedava poğaça dağıtarak kutladı #3

    Adana da bir pastane, dolar düşüşünü bedava poğaça dağıtarak kutladı #4

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