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    Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna destek

    Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna destek

    Boğaziçi eylemlerine destek vermek için toplanan gruptan 8 kişi, uyarı üzerine dağılmayınca polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 22:10
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 22:14
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    Adana'da toplanan bir grup, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan eylemlere destek vermek amacıyla Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde basın açıklaması yapmak istedi.

    Polis ekipleri, Adana Valiliği’nin 15 gün süreyle kentte yapılacak gösteri, yürüyüş, eylemlerin yapılmasını yasaklaması nedeniyle gruptan dağılmalarını istedi.

    8 KİŞİYE GÖZALTI

    Grup dağılmamakta ısrar edince, polis içlerinden 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada diğer protestocular ise slogan atmaya devam etti.

    Gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılmasını isteyen grup, polis gözetiminde yaptığı basın açıklaması sonrası dağıldı.

    Adana da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna destek #1

    Adana da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna destek #2

    Adana da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna destek #3

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