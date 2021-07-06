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    Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı

    Bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ’lı teröristin yakalanma anları kameraya yansıdı. Teröristin eylem için talimat beklediği belirlendi.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 11:03
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    Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı

    Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Polisi tarafından önemli bir operasyona daha imza atıldı.

    Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.’nin (41) bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

    İrfan Ç.’yi takibe alan ekipler şüphelinin, DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden’in yakalanmasından sonra grubu toparlamaya çalışan kişi olduğunu, örgütün Suriye’deki Türkiye sorumlusuyla görüştüğünü belirledi.

    DEAŞ’lı terörist Çukurova İlçesindeki Kabasakal Mezarlığı çevresinde yakalandı.

    Teröristin yakalanma anları kameraya yansıdı

    ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Teröristin evinde aramalar yapıldı.

    Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

    Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı VİDEO

    ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARIYLA YAZIŞMALARI ÇIKTI

    Cep telefonunda örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, bombalı eylem için talimat beklediği belirlendi.

    Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

    Adana da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı #1

    Adana da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı #2

    Adana da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı #3

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