Bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ’lı teröristin yakalanma anları kameraya yansıdı. Teröristin eylem için talimat beklediği belirlendi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Polisi tarafından önemli bir operasyona daha imza atıldı.

Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.’nin (41) bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

İrfan Ç.’yi takibe alan ekipler şüphelinin, DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden’in yakalanmasından sonra grubu toparlamaya çalışan kişi olduğunu, örgütün Suriye’deki Türkiye sorumlusuyla görüştüğünü belirledi.

DEAŞ’lı terörist Çukurova İlçesindeki Kabasakal Mezarlığı çevresinde yakalandı.

Teröristin yakalanma anları kameraya yansıdı

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Teröristin evinde aramalar yapıldı.

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı VİDEO

ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARIYLA YAZIŞMALARI ÇIKTI

Cep telefonunda örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, bombalı eylem için talimat beklediği belirlendi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.