- Haberler
- Gündem Haberleri
- Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı
Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı
- DHA
- 06.07.2021 - 10:47
- Güncelleme : 06.07.2021 - 11:03
Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Polisi tarafından önemli bir operasyona daha imza atıldı.
Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.’nin (41) bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.
İrfan Ç.’yi takibe alan ekipler şüphelinin, DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden’in yakalanmasından sonra grubu toparlamaya çalışan kişi olduğunu, örgütün Suriye’deki Türkiye sorumlusuyla görüştüğünü belirledi.
DEAŞ’lı terörist Çukurova İlçesindeki Kabasakal Mezarlığı çevresinde yakalandı.
Teröristin yakalanma anları kameraya yansıdı
ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Teröristin evinde aramalar yapıldı.
Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı VİDEO
ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARIYLA YAZIŞMALARI ÇIKTI
Cep telefonunda örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, bombalı eylem için talimat beklediği belirlendi.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.