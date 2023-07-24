Adana'da CHP delege seçimlerinde kavga: Polis ayırdı Adana’nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kozan İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde kavga çıktı. Kavgayı polis ayırırken, delege seçimleri iptal edildi.

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İHA

CHP'de süren tartışmalar bitmek bilmiyor.

CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası teşkilatta da kendini göstermeye başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde CHP'nin delege seçiminde tansiyon yükseldi.

Kozan ilçesinde CHP Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi öncesinde yapılan delege seçimleri nedeniyle Tavşantepe Mahallesi'nde sandık kuruldu.

Kavgaya polis müdahale etti

Delege seçimi başladıktan bir süre sonra iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Seçimler iptal edildi

Yaşanan kavgadan dolayı Tavşantepe Mahallesi delege seçimlerinin iptal edildiği öğrenildi.