İHA

CHP'de süren tartışmalar bitmek bilmiyor.

CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası teşkilatta da kendini göstermeye başladı.

Adana'nın ilçesinde CHP'nin delege seçiminde tansiyon yükseldi.

Kozan ilçesinde Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi öncesinde yapılan delege seçimleri nedeniyle Tavşantepe Mahallesi'nde sandık kuruldu.

Kavgaya polis müdahale etti

Delege seçimi başladıktan bir süre sonra iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Seçimler iptal edildi

Yaşanan kavgadan dolayı Tavşantepe Mahallesi delege seçimlerinin iptal edildiği öğrenildi.