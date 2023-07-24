İHA
CHP'de süren tartışmalar bitmek bilmiyor.
CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası teşkilatta da kendini göstermeye başladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde CHP'nin delege seçiminde tansiyon yükseldi.
Kozan ilçesinde CHP Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi öncesinde yapılan delege seçimleri nedeniyle Tavşantepe Mahallesi'nde sandık kuruldu.
Kavgaya polis müdahale etti
Delege seçimi başladıktan bir süre sonra iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Seçimler iptal edildi
Yaşanan kavgadan dolayı Tavşantepe Mahallesi delege seçimlerinin iptal edildiği öğrenildi.