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    Adana’da çifte römorkun devrilmesi sonucu 34 işçi yaralandı

    Kozan ilçesinde traktöre takılan çift römorkun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 34 işçi yaralandı.
    • 10.12.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 14:59
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    Adana’da çifte römorkun devrilmesi sonucu 34 işçi yaralandı

    Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Baltepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Özay Kayhan fidan dikim için çifte römork taktığı traktörüne sabahleyin işçi topladı.

    Daha sonra Baltepe Mahallesi'ne ormanlık alana gelerek işçileri indirip fidan dikmeleri sağladı.

    Saat 14.00 gibi de işçileri tekrar toplayıp dönerken römorkların devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

    34 işçi yaralandı

    Kaza sonucu ilk belirlemelere göre, römorklarda bulunan 34 işçi yaralandı.

    Yaralılar hastaneye sevk edildi

    Yaralanan işçiler Kozan Devlet Hastanesi'ne ve Adana’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların çoğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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