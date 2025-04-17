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İHA

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Kimliği kontrol edilen G.K.'nin Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "12 yaşını tamamlamış çocuğa cinsel nitelikli istismar" suçundan arandığı belirlendi.

ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI

Şahıs hakkında 26 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince yapılan üst aramasında G.K.'nin üzerinden bir miktar esrar da ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan G.K., işlemlerinin ardından Hürriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.