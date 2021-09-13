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    Adana'da çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl hapis

    Adana’da dershaneye gelen çocukları FETÖ'ye kazandırmak ve ByLock kullanmaktan yargılanan kadın öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 10:04
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    Adana'da çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl hapis

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emel K.’nin (32) yakalanması için çalışma başlattı.

    Polis, örgütün kapatılan dershanesinde sınıf öğretmenliği yapan, 2018 yılında örgüt üyeliğinden girdiği cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Emel K.’yi, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde sokakta yürüdüğü sırada gözaltına aldı.

    ZEKİ ÇOCUKLARI ÖRGÜTE KAZANDIRMA FAALİYETİ YÜRÜTTÜ

    Emniyete götürülen Emel K.’nin, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Ayrıca Emel K.’nin, görev yaptığı dershanede ‘zeki’ olarak nitelendirdikleri çocukları tespit edip, örgüte kazandırma faaliyeti yürüttüğü bildirildi.

    Emel K.’nin, 7-11 yaşındaki çocuklara örgüt elebaşı Fetullah Gülen’nin kitaplarını okuttuğu ve ideolojik eğitimler verdiği öne sürüldü.

    Adana'da çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl hapis VİDEO

    EŞİ, 2018'DE FETÖ'DEN CEZAEVİNE GİRDİ

    Emel K.’nin eşi Zafer K.’nin (33) de 2018 yılında örgüt üyeliği suçundan cezaevine girdiği, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt içerisinde ‘Kemal’ kod adı kullandığı belirtildi.

    Zafer K.’nin de örgütte sistematik olarak yükselerek öğrenci mümessilliğinden bölgeler sorumluluğuna kadar getirildiği, aynı zamanda yurtlardan da sorumluğu olduğu öne sürüldü.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emel K. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

    Adana da çocukları FETÖ ye kazandıran öğretmene 7 yıl hapis #1

    Adana da çocukları FETÖ ye kazandıran öğretmene 7 yıl hapis #2

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