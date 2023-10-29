Adana'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bayrak asıldı Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağı ile süsledi.

AA

Türkiye'de 100 yıl coşkusu var...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl kutlamalarını işaret ederek, 'Yer gök bayrak olsun' çağrısında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler düzenlendi.

1699 metre bayrak açıldı

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarındaki etkinliklerin gündüz bölümünde, kano, bisiklet ve koşu yarışları, gece ise ışık, su gösterilerinin gerçekleşirken, köprüdeki kutlamalarda en önemli detayın 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki Türk bayrağı açıldı.

15 bin 300 metrekarelik Türk bayrağının bugüne kadar asılan en büyük Türk bayrağı olma özelliği taşıdığına dikkati çekildi.

Türkiye'nin 4'üncü en uzuk köprüsü

Öte yandan Türkiye'nin 4. en uzun köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile geçen nisan ayında hizmete açıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)