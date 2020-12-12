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    Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

    Kamu binalarına yönelik ‘intikam eylemi’ hazırlığındayken yakalanıp, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 3’ü serbest kaldı.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 09:45
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    Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından eylem hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

    Kararın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

    Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Abdullah Ç., İsa G., İsmail B., Selçuk Ö., Gökhan K., İbrahim K. ve Özcan S., yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

    KAMU BİNALARINI HEDEF ALDILAR

    Emniyette sorguya alınan şüphelilerin, ‘intikam eylemi’ planı yaptıkları, hedeflerinde ise valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, adliye ve siyasi parti binaları olduğu ortaya çıktı.

    Adana da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama #1

    4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Ç., İsmail B., Gökhan K. ve Özcan S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsa G., Selçuk Ö. ile İbrahim K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama #2

    Adana da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama #3

    Adana da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama #4

    Adana da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama #5

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