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    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapı zırhlı araçla kırıldı

    DEAŞ’a yönelik şafak vakti yapılan operasyonda, bir şüphelinin evinin güçlendirilmiş kapısı koçbaşıyla kırılamayınca zırhlı araç devreye girdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 09:03
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    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapı zırhlı araçla kırıldı

    Adana’da, terörle mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.

    Özel Harekat polislerinin de katılımıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan adrese gelen TEM ve Özel Harekat ekipleri, şüpheli şahsın evine girmek için koçbaşıyla kapıyı kırmak istedi.

    ÖNCE LEVYE, SONRA BALYOZ DENENDİ

    Arkadan güçlendirilen kapı açılmayınca ekipler önce levye ile açmayı denedi ardından balyozla kapıya vuruldu. Kapı tüm müdahalelere rağmen açılmayınca, zırhlı araç devreye girdi.

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapı zırhlı araçla kırıldı #1

    KAPI ZIRHLI ARAÇLA AÇILDI

    Kapıyı zırhlı araç yardımı ile açtıktan sonra içeri giren Özel Harekat timi, söz konusu şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapı zırhlı araçla kırıldı #2

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapı zırhlı araçla kırıldı #3

     


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