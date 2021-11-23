Adana'da, DEAŞ sanığının 18 yıla kadar hapsi istendi

DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, 18 yıla kadar hapis cezası talebi ile dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanığın kod isim ile eylem ve faaliyetlerini yürüttüğü anlatıldı.

Adana’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışmalar aralık sürüyor…

DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu Y.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Y.A. için ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ÖRGÜTSEL TOPLANTILAR YAPTIĞI BELİRTİLDİ

İddianamede, Y.A'nın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı belirtildi.

Sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı anlatıldı.

SİLAHLI EĞİTİM GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Dijital materyallerinde ise terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ile Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığına yönelik görüntüler bulunduğu belirtildi.

Ayrıca iddianamede, Y.A'nın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu aktarıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede, sanığın kentteki ikametinde ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildiği, Suriye'de de terör örgütü adına çatışmalara katıldığı bildirilerek Y.A'nın, 'silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu Y.A, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.