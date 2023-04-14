Adana'da deprem konutlarının yüzde 75 tamamlandı Depremlerin ardından Adana'da, Toplu Konut İdaresince başlatılan kalıcı konut projesindeki ilk bloğun kaba inşaatı yükselmeye devam ederken yüzde 75'inin tamamlandığı belirlendi.

İHA

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor...

Vatandaşlar için çadır ve konteynerle geçici yaşam alanları kuruldu.

Geçici konutların yanı sıra afet bölgelerinde kalıcı konutlarında inşaasına başlanıldı.

Depremlerden etkilenen bir bölge de Adana oldu.

Can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da TOKİ kalıcı konutlar için çalışmaları hızla sürüyor.

24 blok ve 590 daireden oluşan proje

Yaklaşık 3 hafta önce çalışmaların başladığı merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yüzde 75'i tamamlandı

Projede bir bloğun kaba inşaatı yüzde 75 seviyesine gelirken, diğer bloklar için çalışmalara ise birkaç gün içerisinde başlanacağı öğrenildi.

"Herkes canla, başla çalışıyor"

Çalışmaları yakından takip eden DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Karslıoğlu şöyle konuştu:

Bu şantiyemizde çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Bütün müteahhitlerimiz, işçilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi 1 yıl dolmadan konutları teslim etmek için canla, başla çalışıyor.

"6 ayda yüzde 85-90 oranına gelmeyi planlıyoruz"

Kent genelinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, yıkılacak bina ve konut sayısına göre yenilerinin yapılacağını kaydeden Karslıoğlu şu ifadeleri kullandı: