Adana'da depremde dağdan kopan devasa kaya evin içine girdi
İHA

bugün depremle sarsıldı...

Merkez üssü Kozan'ın Minnetli Mahallesi'nde sabah meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de hissedildi.

Dev kayalar koptu

esnasında Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde depremin etkisiyle dağdan dev kayalar koptu.

Kopan dev kaya kütlesinden biri Ahmet Özerli'nin evine girdi.

Evde zarar oluştu

Mutfaktan içeri giren kaya nedeniyle evde zarar oluştu.

Ahmet Özerli ile eşi Elif Özerli yara almadan kurtuldu ancak çift büyük bir korku yaşadı.

Adana'da depremde dağdan kopan devasa kaya evin içine girdi

Görevliler yardıma geldi

Evde hasar oluşurken, AFAD görevlileri yardım için köye geldi.

Çift, güvenli bir yere yerleştirildi.