Adana'da depremde dağdan kopan devasa kaya evin içine girdi Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dağdan kopan kaya bir eve girdi.

İHA

Adana bugün depremle sarsıldı...

Merkez üssü Kozan'ın Minnetli Mahallesi'nde sabah meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de hissedildi.

Dev kayalar koptu

Deprem esnasında Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde depremin etkisiyle dağdan dev kayalar koptu.

Kopan dev kaya kütlesinden biri Ahmet Özerli'nin evine girdi.

Evde zarar oluştu

Mutfaktan içeri giren kaya nedeniyle evde zarar oluştu.

Ahmet Özerli ile eşi Elif Özerli yara almadan kurtuldu ancak çift büyük bir korku yaşadı.

Görevliler yardıma geldi

Evde hasar oluşurken, AFAD görevlileri yardım için köye geldi.

Çift, güvenli bir yere yerleştirildi.