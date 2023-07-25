Adana'da depremde dağdan kopan devasa kaya evin içine girdi

İHA
Adana bugün depremle sarsıldı...
Merkez üssü Kozan'ın Minnetli Mahallesi'nde sabah meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de hissedildi.
Dev kayalar koptu
Deprem esnasında Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde depremin etkisiyle dağdan dev kayalar koptu.
Kopan dev kaya kütlesinden biri Ahmet Özerli'nin evine girdi.
Evde zarar oluştu
Mutfaktan içeri giren kaya nedeniyle evde zarar oluştu.
Ahmet Özerli ile eşi Elif Özerli yara almadan kurtuldu ancak çift büyük bir korku yaşadı.
Görevliler yardıma geldi
Evde hasar oluşurken, AFAD görevlileri yardım için köye geldi.
Çift, güvenli bir yere yerleştirildi.