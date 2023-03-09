Adana'da depremde hasar gören 14 katlı apartmanın yıkımına başlandı Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da hasar gören 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor.

Türkiye'de, 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir acı yaşandı.

Saat 04.17'de ülke tarihinin en büyük ikinci depremi meydana geldi.

Aynı gün saat 13.24'te ise yaşanan üçüncü büyük deprem, 46 binden fazla can kaybına neden oldu.

Depremlerin yıktığı 11 ilde hayat durdu.

Yıkım için çalışma başlatıldı

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra ağır hasar gören Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Doğukan Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Güvenlik önlemleri alındı

Kontrollü yıkım için binanın etrafında güvenlik tedbiri alındı.

Ekipler, daha sonra iş makineleriyle apartmanın yıkımına başladı.