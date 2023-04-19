Adana'da depremin ardından inşaatlar başladı! 20-30 bin liraya kalifiye işçi bulunamıyor Depremin ardından durdurulan inşaatlar yeniden başlarken, müteahhitler, 20-30 bin liraya çalıştıracak kalifiye işçi ve usta bulamadığını ifade etti.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.

Depremlerden etkilenen illerde yeniden yaşam başladı.

Yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenen bir il ise Adana oldu.

Kentte Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmaları 22 Şubat’ta durduruldu.

Ancak denetimi yapılan inşaatlarda ilgili belediyeden onay alındıktan sonra yeniden çalışmalara başlanıldı.

Bu kez de yeni sorunlar gündeme geldi.

İşçi bulunamıyor

Yetkililer konuta taleplerle birlikte işçi sıkıntılarının da gündeme geldiğini belirtti.

Müteahhitlerin, 20-30 bin liraya çalıştıracak kalifiye işçi bulamamaktan yakındığı öğrenildi.

Depremlerin ardından ciddi artış bekleniyor

Yaklaşık 30 bin müteahhidin olduğu Türkiye’de, sadece deprem bölgesine, 1 yıl içinde binlerce konut yapılması planlanıyor.

Özellikle deprem konutlarının yapımı ve şehirlerdeki dönüşüm talebinin konut yapımında da ciddi bir artışı beraberinde getirmesi bekleniyor.

"İnşaatlar tek tek incelendi ve raporlar tutuldu"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Karslıoğlu, depremin ardından Adana’da inşaatların durdurulmasının doğru olduğunu belirterek şöyle dedi:

Artı hasarlar devam ettiği için valiliğimiz bu konuda önlem aldı ve inşaatların incelenmesine karar verdi.



Bizim için de maddi kayıptan ziyade can kaybı daha önemli olduğu için bütün yapımı devam eden inşaatlar tek tek incelendi ve raporlar tutuldu.



Raporları tutulan inşaatlara başlandı. İşçilerimiz, ustalarımız da bu inşaatlarda çalışarak evlerine ekmek götürmeye başladı.

"Yetişmiş bir sıhhi tesisat, elektrik tesisatçımız yok"

Kalifiye eleman sıkıntısının baş gösterdiğini anlatan Karslıoğlu şu ifadeleri kullandı:

Meslek liselerimizde öğrenci kaybımız var. Bu nedenle alttan yetişen teknik, kalifiye eleman yok. Yetişmiş bir sıhhi tesisat, elektrik tesisatçımız yok.



Eskilerdeki usta-çırak ilişkisi yok. Şu anda işçi sıkıntısını yüzde 70-75 oranında çekerken 2-3 yıl sonra yüzde 100 bu sıkıntıyı çekeceğiz.



Devlet büyüklerine bunu iletiyoruz ama ailelerimize de sesleniyoruz devlet memurundan fazla alan ustalarımız var. Çocuklarını meslek liselerine göndermeleri gerekiyor.

"Ustalarımız asgari ücretin 3-4 katını alıyor"

İnşaatta çalışan iş makinesi operatörlerinin inşaat mühendisinden fazla maaş aldığına değinen Karslıoğlu şunları söyledi: