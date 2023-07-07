Adana'da depremlerde yıkılan apartmanın 2 müteahhidine 90'ar yıla kadar hapis talebi Özgür Apartmanı'nın depremlerde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, tutuksuz müteahhit kardeşler Mahmut ve Murat Alpşar hakkında 90'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden aylar geçti.

Bu süreçte yaralar hızlıca sarılırken, afet konutları için de temeller atıldı ve çalışmalar hızlandırıldı.

Şehirler hızlıca ayağa kaldırılırken, 50 bini aşkın vatandaşın ölümünden sorumlu olan müteahhitler hakkında tek tek dava açılmaya başlandı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nın müteahhitleri Mahmut ve Murat Alpşar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

90'ar yıl hapis cezası istendi

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müteahhit Alpşar kardeşlerin "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan, binadaki 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili her bir maktul yönünden 22,5 yıla kadar olmak üzere toplamda 90'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Özgür Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da iddianamede yer verildi.

Binanın oturumunda herhangi bir sorunun olmadığı tespit edildi

Raporda, binanın üzerine inşa edildiği bölgede herhangi bir taşıma gücü ve oturma sorununun görülmediği belirtildi.

Özgür Apartmanı'nın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir nedenin bulunmadığı anlatılan raporda, "Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Sorumlular belirlendi

İddianamede, yapı müteahhitleri Mahmut ve Murat Alpşar ile teknik uygulama sorumlusu Selami Yıldırım'ın "kusurlu yapıdan sorumlu olduğu" belirtilerek, "Selami Yıldırım vefat ettiği için hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İddianame hazırlandı

İddianamede, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları bildirilerek, şunlar kaydedildi: