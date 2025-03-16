İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Deliçay ve çevresindeki akarsu yataklarından akan kirli sular, bölge halkının tepkisine neden oldu.

Mahalle sakinleri, nedenin bölgedeki organize sanayide bulunan fabrikalardan gelen atıkların neden olduğunu ileri sürdü.

BÖLGE KİRLİLİĞİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kozan OSB yetkilileri ise her türlü denetime açık olduklarını belirterek, kirliliğin fabrikalardan olmadığıı ifade etti.

Deliçay'daki kirlilik ise havadan drone ile görüntülendi.

Havadan çekilen görüntüler, su kirliliğinin dışında bölgeye bırakılan atıklar nedeniyle oluşan çevre kirliliğini de gözler önüne serdi.

"İNSAN SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDİYOR"

Mahalle sakinlerin Kenan Alkış, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Burası daha önceden beyaz su akan bir dere yatağıydı. Su kaplumbağaları ve yılanların doğası olan bir yerdi. Çok pis bir koku var. Zehir akıyor, insan sağlığını da tehdit ediyor. Kaymakamlığa, Cimer'e şikâyet ettik, sosyal medyadan tepkimizi gösterdik ama bir sonuç alamıyoruz.

"ESKİDEN BU DERELERDE BALIK TUTARDIK"

Eskiden bölgede balık olduğunu şuanda ise hiçbir canlı kalmadığını iler süren Alkış, "Biz 15 yıl önce bu derelerde balık tutardık. Biz fabrikalara karşı değiliz, fabrikalarda köyümüzden de çalışan var ama arıtma tesisi olsa, bu tesisler arıtma ile çalışsa biz daha sağlıklı yaşayacağız." diye konuştu.

Yaşanan kirlilik ile ilgili iddialara cevap veren Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın ise, çevrede görülen atık sular için geçtiğimiz haftalarda inceleme yapıldığını, OSB kaynaklı olmadığını söyledi.

NUMUNELER ALINARAK İNCELEMELER YAPILDI

Su kirliliğinin dışarıda bırakılma ihtimaline karşı denetim yapıldığını belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti: