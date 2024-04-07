Adana'da dolu yağdı: Vatandaşlar araçlarını kilimlerle korudu Sıcak havanın ardından yağan sağanak yağmur ve dolu yağışı yolları göle çevirirken, vatandaşlar altyapının eksiklerini belirterek sitem etti. Bazı araç sahipleri ise otomobillerini doludan korumak için kilim sererek önlem aldı.

İHA

Adana'da dolu yağışında vatandaşlar zor durumda kaldı.

Kentte geçtiğimiz haftalarda termometreler güneşte 35 dereceyi gösterirken, bunaltıcı bir hava hakimdi.

Yollar göle döndü

Sıcak hava kendini sağanak yağış ve doluya bıraktı.

Yaklaşık 45 dakika etkili olan yağmur ve dolunun ardından kentte birçok cadde ve bulvar adeta göle döndü.

Vatandaşlar önlem almaya çalıştı

Yağan dolu fındık büyüklüğünde olunca vatandaş aracının zarar görmemesi için üzerini kilim, halı ve battaniye ile kapattı.

"Yaklaşık 120-130 yıldır Adana’da herhangi bir çalışma söz konusu değil"

Altyapının yetersizliğine isyan eden 31 yaşındaki Kubilay Tosun, "Bu gördüğünüz aslında sulama kanalı değil ama belediyemiz herhalde sulama kanallarının az olduğunu düşündüğü için altyapı tıkayarak çalışmayıp rezalet bir şekilde bırakıyor. Amaç yeni Adanalı Michael Phelps’lerin çıkması da olabilir. Yani burada bir meydan okumalar görebiliriz. Söylenecek hiçbir şey yok. Daha önce eski Osmanlı Valisi altyapı ile ilgili bir çalışma yapmıştı ondan beridir yaklaşık 120-130 yıldır Adana’da herhangi bir çalışma söz konusu değil. Araçlar suya kapılmamak için insanlar şu anda mücadele veriyor” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)