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    Adana'da domatesin son hasadı 3,5 TL'ye satıldı

    Ocak ayında ekilen domates fideleri, martta yaşanan don nedeniyle zarar görmüştü. Tekrar dikilen domateslerin son hasadı ise 3,5 TL'den satıldı.
    • 29.07.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 11:16
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    Adana'da domatesin son hasadı 3,5 TL'ye satıldı

    Adana Çukurova’da mart ayında yaşanan 'don', birçok tarım arazisinde zarara neden oldu.

    Çiftçiler, zarar gören domates fidelerini söküp, yerlerine yenisini dikti.

    Yetişen domateslerin hasadı tamamlandı.

    Son hasat 3,5 liraya satıldı

    Bahçelerden toplanan son ürünlerin fiyatı, bahçede 3,5 liraya satıldı.

    Adana da domatesin son hasadı 3,5 TL ye satıldı #1

    "45 gündür yerli domates toplanıyor"

    Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, domates hasadının son günlerinde olduklarını belirterek, "Ocak ayında domates fideleri toprakla buluştu ancak mart ayında yaşanan ‘don’ olayı nedeniyle fideler zarar gördü ve sökülüp tekrar dikildi. 45 gündür yerli domatesler toplanıyor. Adana’da hasat bitti. Bundan sonraki hasat, Konya, Bursa, İzmir’de olacak. Şu anda domatesin tarla çıkış fiyatı 3,5 lira. Dönümde 7 ton domates toplanıyor." dedi.

    Marketlerde 15 TL

    Öte yandan, bahçede 3,5 liradan satılan domates, halde 7, marketlerde ise 15 lirayı buluyor.

    Adana da domatesin son hasadı 3,5 TL ye satıldı #2


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