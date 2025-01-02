Adana'da domuz avına çıkan 2 kişi arkadaşlarını vurdu

AA
Adana Çukurova'da D.A akrabası Y.U. ve arkadaşlarıyla Küçükçınar Mahallesi'nde domuz avına gitti.
Çalılıklarda domuzun olduğunu düşünerek ateş açan Y.U'nun tüfeğinden çıkan saçmalar D.A'ya isabet etti.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
D.A'nın vurulduğunu gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, D.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
D.A'nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili Y.U'yu gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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