Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
408.020
0.81%
EXEN Coin
23.34
-4.53%
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Adana'da düğünde silahlı kavga çıktı: 6 yaralı

    Yüreğir ilçesindeki düğün kınasında çıkan silahlı kavga sonucu 6 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye gelen ekipler, 3 şüpheliyi kaçarken yakaladı.
    • AA
    • 18.09.2021 - 02:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da düğünde silahlı kavga çıktı: 6 yaralı

    Adana'nın Yüreğir ilçesindeki düğünde silahla dehşet saçıldı.

    Seyhan Mahallesi'ndeki bir düğün kınasında silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Adana da düğünde silahlı kavga çıktı: 6 yaralı #1

    6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları araştırmada, eğlence sırasında müzisyenler tarafından çalınan bir şarkının kız tarafı ile erkek tarafı arasında "daha yüksek sesle" söylenmesi nedeniyle kavga çıktığı, bu sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

    Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen aralarında gelinin ağabeyi Ş.M'nin de bulunduğu 3 şüpheliyi ticari taksiyle kaçarlarken yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

    Adana da düğünde silahlı kavga çıktı: 6 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir