Adana'da düğünde silahlı kavga çıktı: 6 yaralı

Yüreğir ilçesindeki düğün kınasında çıkan silahlı kavga sonucu 6 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye gelen ekipler, 3 şüpheliyi kaçarken yakaladı.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki düğünde silahla dehşet saçıldı.

Seyhan Mahallesi'ndeki bir düğün kınasında silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları araştırmada, eğlence sırasında müzisyenler tarafından çalınan bir şarkının kız tarafı ile erkek tarafı arasında "daha yüksek sesle" söylenmesi nedeniyle kavga çıktığı, bu sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen aralarında gelinin ağabeyi Ş.M'nin de bulunduğu 3 şüpheliyi ticari taksiyle kaçarlarken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.