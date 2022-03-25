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    Adana'da ekmek 3 lira oldu

    Adana Fırıncılar Odası, somun ekmek ve pide ekmeğin bugünden itibaren 3 liradan satılmaya başlandığını açıkladı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 10:01
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    Adana'da ekmek 3 lira oldu

    Adana’da 2 lira 25 kuruştan satılan ekmeğe zam geldi.

    Adana Fırıncılar Odası’ndan alınan bilgiye göre, 210 gram somun ve sade pide ekmek bugünden itibaren 3 liradan satılmaya başlandı.

    3 LİRADAN SATILACAK

    Odadan yapılan açıklama şu şekilde: "25.03.2022 Cuma gününden itibaren 210 gram sade pide ve 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira olarak belirlenmiştir. Kamet 40 kuruş olarak verilecektir."

    Pide ekmek ise 2 lira 50 kuruştan satılıyordu.

    Adana da ekmek 3 lira oldu #1


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