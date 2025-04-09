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İHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 648 kişinin tavuk döner yedikten sonra zehirlenmesinin ardından tavuk ürünlerinde hijyen tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Adana’da da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yüreğir ilçesindeki “Fenomen Gece Dönercisi” olarak bilinen işletmede çiğ tavuk üzerine pişmiş tavuk takıldığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeye denetim gerçekleştirdi.

Hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen işletmeye 42 bin 76 TL idari para cezası kesildi.

KARNAVALDAKİ STANT KALDIRILDI

Söz konusu işletme, Adana’da düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda da stant açmıştı.

Ancak bugün, standın hijyen koşullarına uygun olmadığı yönünde yapılan tespitler üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

Hindistan sokak lezzetlerini andıran bir sunumla dikkat çeken stant, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle karnaval alanından kaldırıldı.

Stant sökülürken çevik kuvvet polisleri de alanda güvenlik önlemi aldı.

"BOYNUM DEVLETE KILDAN İNCEDİR"

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan fenomen dönerci, kendini şu sözlerle savundu:

Sosuma süt kattım diye festivalden kaldırılıyorum. Sağlık Bakanıma da saygılar duyuyorum. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye festivalde yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun, benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir.

Yaşanan bu gelişme, sosyal medyada yeniden gündem olurken, hijyen ve gıda güvenliğiyle ilgili denetimlerin sıkılaştırılması yönünde talepler arttı.