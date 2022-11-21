Adana merkezli terör operasyonunda gözaltı kararı olan 75 FETÖ şüphelisinin evine eş zamanlı baskın yapılarak şüpheliler gözaltına alındı.

Terör mensuplarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Gaziantep, Ordu, Mersin, İstanbul, Ankara ve Bursa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonların düğmesine bastı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ hakkında yürüttüğü soruşturmasında, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonrasında adreslerini tespit etti.

Adana merkezli operasyonda gözaltı kararı olan 75 kişinin adresine, şafak vakti eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Şüpheliler sağlık kontrollerinden geçirildi

Operasyonda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da FETÖ operasyonu: 75 gözaltı ViDEO

Aralarında propaganda yapan zanlılar var

Gözaltına alınan kişilerin; örgüt içerisinde 2 farklı grubun toplantılarına devam ettiği, firari durumdaki örgüt mensuplarına sahte kimlik ayarlayarak illegal yollardan yurt dışına kaçışlarını organize ettiği, örgüt mensuplarını öğrenci evlerine yönelik yapılanma içerisinde oldukları, mütevelli heyetleri ile örgüte finans sağladığı, yakalama emri bulunan örgüt mensuplarına gaybubet evi ayarladığı ve sosyal medya aracılığı ile örgüt tabanını diri tutmak ve örgüte yeni eleman kazandırmak amacıyla propaganda yaptıkları öğrenildi.

Suç unsurları yakalandı

İHA'nın haberine göre, operasyonda evlerde yapılan aramada, F serisi 1 dolar ile FETÖ kitapları da ele geçirildi.