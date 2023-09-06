Adana'da FETÖ operasyonu: Hükümlü terörist çiftlik evinde yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü davasından aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası alan örgüt mensubu, ekiplerin baskınıyla saklandığı çiftlik evinde yakayı ele verdi. İşlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

Türkiye, eli kanlı terör örgütü FETÖ ile mücadelesini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, örgüt mensubu olduğu belirlenen ve firari olan teröristlerin izini sürüyor.

Yapılan inceleme ve takip sonucu teröristler tek tek yakalanarak kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.

Hükümlü örgüt mensuba baskın

Son olarak bir hareketlilik de Adana'da yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yardımda bulunduğu iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası alan 51 yaşındaki R.B'nin, merkez Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla kapıları kilitli müstakil evin damından adrese girdi.

Evde saklanan R.B., ekiplerce gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, "B" serisi 1 dolar ve kullanılmamış cep telefonu ile hat ele geçirildi.

Tutuklandı

Adana ve Mersin'de örgüte para kaynağı sağlayan grup içinde yer aldığı öne sürülen R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)