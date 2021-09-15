FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması içerisinde bulunan, Bank Asya’da hesap açan, kapatılan derneklere para yardımı yapan 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları bulunan, gelir kaynakları olarak kapatılan Bank Asya’da hesap açan, kapatılan derneklere para yardımı yaparak örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer alan 8 kişi tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONLARI DÜZENLENDİ

Söz konusu şüpheliler hakkında arama kararı çıkarıldı.

Şafak vakti belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı VİDEO

