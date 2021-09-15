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    Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

    FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması içerisinde bulunan, Bank Asya’da hesap açan, kapatılan derneklere para yardımı yapan 8 şüpheli, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 09:32
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    Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

    Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları bulunan, gelir kaynakları olarak kapatılan Bank Asya’da hesap açan, kapatılan derneklere para yardımı yaparak örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer alan 8 kişi tespit edildi.

    ŞAFAK OPERASYONLARI DÜZENLENDİ

    Söz konusu şüpheliler hakkında arama kararı çıkarıldı.

    Şafak vakti belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı VİDEO

    Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı #1

    Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı #2

    Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı #3

    Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı #4

    Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı #5

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