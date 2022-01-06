FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında, 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan Ö.F.S.’nin, KKTC askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polisin yaptığı çalışmada, bir dönem FETÖ/PDY’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) askeri mahrem sorumluluğunu yapmış Ö.F.S.’nin de aralarında olduğu, 6 zanlı tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Polis, zanlıları yakalamak için bugün, şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

ZANLILAR, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polisin, zanlıları ardışık arama sisteminden tespit ettiği öğrenildi.

Zanlılar, Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da, FETÖ/PDY’nin KKTC askeri mahrem sorumlusu yakalandı VİDEO

