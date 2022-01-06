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    Adana’da, FETÖ/PDY’nin KKTC askeri mahrem sorumlusu yakalandı

    FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında, 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan Ö.F.S.’nin, KKTC askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 10:31
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    Adana’da, FETÖ/PDY’nin KKTC askeri mahrem sorumlusu yakalandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Polisin yaptığı çalışmada, bir dönem FETÖ/PDY’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) askeri mahrem sorumluluğunu yapmış Ö.F.S.’nin de aralarında olduğu, 6 zanlı tespit edildi.

    ŞAFAK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Polis, zanlıları yakalamak için bugün, şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

    ZANLILAR, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Polisin, zanlıları ardışık arama sisteminden tespit ettiği öğrenildi.

    Zanlılar, Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da, FETÖ/PDY’nin KKTC askeri mahrem sorumlusu yakalandı VİDEO

    Adana’da, FETÖ/PDY’nin KKTC askeri mahrem sorumlusu yakalandı #1

    Adana’da, FETÖ/PDY’nin KKTC askeri mahrem sorumlusu yakalandı #2

    Adana’da, FETÖ/PDY’nin KKTC askeri mahrem sorumlusu yakalandı #3

    Adana’da, FETÖ/PDY’nin KKTC askeri mahrem sorumlusu yakalandı #4


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