Petrol
114
2.20%
Euro
16.24
0.77%
Dolar
15.53
0.36%
Altın
918.75
-0.32%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
472.388
-2.38%
BTXN Coin
13.22
-0.15%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Adana’da Finlandiya Fahri Konsolosluğu hizmete girdi

    Adana'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı törenle Finlandiya Fahri Konsolosluğu açıldı.
    • 16.05.2022 - 21:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da Finlandiya Fahri Konsolosluğu hizmete girdi

    NATO'ya üyelik başvurusu konusunda gündemde olan Finlandiya, Adana'da fahri konsolosluk açtı.

    Merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde Finlandiya Fahri Konsolosluğu açılış töreni düzenlendi.

    Zeydan Karalar da katıldı

    DHA'nın aktardığı bilgilere göre törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo, Adana Finlandiya Fahri Konsolosu Levent Uğurses, iş insanları ve oda başkanları katıldı.

    Büyükelçi Maki yaptığı konuşmada, Adana’yı çok sevdiğini ve kurulacak olan ilişkilere önem verdiğini kaydetti.

    "Ticaret ve turizmin artması bizi mutlu eder"

    Daha sonra konuşan Zeydan Karalar ise ziyaretlerinden dolayı Finlandiyalı yetkililere teşekkür ederek, "İki ülke arasındaki ticaret ve turizmin artması bizi çok mutlu eder. Adana, çok özellikli ve çok güzel bir kent. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi kalbi temiz ve sıcakkanlı insanlar yoktur” dedi.

    Son olarak Levent Uğurses, günün anlam ve önemine dair konuşmasını yaptı.

    Konuşmaların ardından Fahri Konsolosluğun açılışı yapıldı.

    Adana’da Finlandiya Fahri Konsolosluğu hizmete girdi #1

    Adana’da Finlandiya Fahri Konsolosluğu hizmete girdi #2

    Adana’da Finlandiya Fahri Konsolosluğu hizmete girdi #3

    Adana’da Finlandiya Fahri Konsolosluğu hizmete girdi #4

    Adana’da Finlandiya Fahri Konsolosluğu hizmete girdi #5


    İlginizi Çekebilir

    Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı
    Dünyadan futbol

    Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı

    Antalya’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
    3. Sayfa

    Antalya’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Görüş Bildir