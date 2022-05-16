Adana’da Finlandiya Fahri Konsolosluğu hizmete girdi

Adana'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı törenle Finlandiya Fahri Konsolosluğu açıldı.

NATO'ya üyelik başvurusu konusunda gündemde olan Finlandiya, Adana'da fahri konsolosluk açtı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde Finlandiya Fahri Konsolosluğu açılış töreni düzenlendi.

Zeydan Karalar da katıldı

DHA'nın aktardığı bilgilere göre törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo, Adana Finlandiya Fahri Konsolosu Levent Uğurses, iş insanları ve oda başkanları katıldı.

Büyükelçi Maki yaptığı konuşmada, Adana’yı çok sevdiğini ve kurulacak olan ilişkilere önem verdiğini kaydetti.

"Ticaret ve turizmin artması bizi mutlu eder"

Daha sonra konuşan Zeydan Karalar ise ziyaretlerinden dolayı Finlandiyalı yetkililere teşekkür ederek, "İki ülke arasındaki ticaret ve turizmin artması bizi çok mutlu eder. Adana, çok özellikli ve çok güzel bir kent. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi kalbi temiz ve sıcakkanlı insanlar yoktur” dedi.

Son olarak Levent Uğurses, günün anlam ve önemine dair konuşmasını yaptı.

Konuşmaların ardından Fahri Konsolosluğun açılışı yapıldı.

















