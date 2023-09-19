Adana'da gaspçı Hüseyin'i adliyeye götüren polis şehit oldu 8 yıl önce bir polis memurunun çocuğunu gasp eden ve basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık verip besmele bile çekemeyen şüpheliyi adliyeye götüren polis memuru, görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

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İHA

Adana'da 28 Ekim 2015 tarihinde bir polis memurunun çocuğunun 5 lirasını bıçak çekip zorla aldıktan sonra yakalanan Hüseyin T. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık verip dua kitabı sattığını öne sürmüştü.

ancak Hüseyin T. basın mensuplarının dua okumasını istemesi üzerine besmele bile çekememişti.

En çok izlenen videolardan birisi oldu

Bu video sosyal medyada en çok izlenen video olmuş, Hüseyin T. birçok güldürü programına da ilham kaynağı olmuştu.

"Aha dayıya sor"

Hüseyin T. kendisini adliyeye götüren polis memurlarını da konuşmalarına dahil etmiş, "Aha dayıya sor" diyerek herkesi güldürmüştü.

O polislerden biri olan Osman Akıncı, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevi esnasında dün kalp krizi geçirdi.

Şehit oldu

Hastaneye kaldırılan Akıncı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı şehit oldu.

Akıncı için bu sabah mezarlıkta tören düzenlendi.

Cenazesi Mersin'e gönderildi

Akıncı'nın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere Mersin'in Mut ilçesine götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)