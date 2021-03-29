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    Adana'da gelin alma merasiminde tedbirler unutuldu

    Camilerden anonsların yükseldiği kentte gelin alma merasimine katılan bir grup, mesafe ve maske kurallarını dikkate almadı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 11:24
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    Adana'da gelin alma merasiminde tedbirler unutuldu

    Kontrollü normalleşmeye girilmesiyle birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da vaka sayıları artmaya başladı ve kent yüksek riskli iller arasına girdi.

    Kentteki camilerden maske, mesafe ve hijyene uyulması konusunda anonslar yapılmaya başlanırken, uyarıların dikkate alınmadığı görüldü.

    TEDBİRSİZ GELİN ALMA MERASİMİ

    Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde gelin alma merasimi için bir araya geldi. Mahalle ortasında davul ve zurna eşliğinde eğlence düzenleyen grubun o anları ise izleyenleri hayrete düşürdü.

    Adana'da gelin alma merasiminde tedbirler unutuldu VİDEO

    Adana da gelin alma merasiminde tedbirler unutuldu #1

    Adana da gelin alma merasiminde tedbirler unutuldu #2

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