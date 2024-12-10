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İHA

Polis ekiplerinin yurt genelinde trafik denetimleri sürüyor.

Denetimlerin gerçekleştiği kentlerden biri de Adana oldu.

GEREKSİZ KORNA DENETİMİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Seyhan Caddesi'nde gereksiz korna kullanan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler sonucu bazı sürcülere gereksiz korna çaldığı gerekçesiyle sürücülere ceza işlemi uygulandı.

"TEK SORUNUMUZ KORNA, BRAVO"

Gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen sürücü polis ekiplerine, "Bu korna insanı rahatsız etmez. Trafik tıkalı, her yer park olmuş. Gereksiz korna çalmıyorum, bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz. Ceza gereksiz. Her yer keşmekeş olmuş durumda siz gereksiz kornaya takmışsınız. Tek sorunumuz korna, bravo." diyerek tepki gösterdi.

SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimde gereksiz korna çalan 19 sürücüye, fazla yolcu ile yolculuk eden 10 sürücüye, durak harici yolcu indirip bindiren 6 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye ve cep telefonuyla konuşan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.