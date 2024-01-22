Adana'da güller 14 Şubat Sevgililer Günü için gün sayıyor Genç girişimcinin kurduğu 10 dönümlük sera, köydeki işsiz kadın ve gençlere istihdam sağlarken kıpkırmızı güllerin hasadı başladı. Üretici tanesini 7,5 liradan sattığı güller için "14 Şubat Sevgililer Günü’nde de bizim güllerimiz sevgililere ulaşacak" dedi.

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İHA

14 Şubat Sevgililer Günü geliyor.

Aşkı temsil eden kırmızı gül, sevenleri birbirine yürekten bağlamak için bekliyor.

Gül hasadı başladı

Adana'da kıpkırmızı güller ise bu özel gün için hasat edilmeye başladı.

Adanalı Ogün Sever Okur, Yüreğir ilçesinde 10 dönümlük alana kurduğu gül serası ile köydeki işsiz kadın ve gençler istihdam sağlıyor.

Tanesi 7,5 liradan mezada gönderildi

Serada devam eden hasatta emekle toplanan güller, kadınların ellerinde demet haline getirilip tanesi 7,5 liradan çiçek mezadına gönderildi.

Mezatta satılan güller ise önce Adana pazarında, ardından da Türkiye’nin çeşitli illerinde alıcılarını buluyor.

"14 Şubat Sevgililer Günü’nde de bizim güllerimiz sevgililere ulaşacak"

Çiçek hasadı hakkında konuşan Ogün Sever Okur, “Verimden ve fiyatlardan memnunuz. 10 dönümlük alanda hasadımız devam ediyor ve ocak ayının sonuna kadar da hasat sürecek. Burada hasat ettiğimiz güller Türkiye’nin birçok iline gidiyor. Önce Adana pazarında, sonra da Türkiye pazarında satılıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de bizim güllerimiz sevgililere ulaşacak.” dedi.

"Bu seranın amacı çocuklar için"

Gül fiyatının artmasının çocuklara sağlanan geliri daha da artacağını anlatan Okur, “Bunlar sevginin gülleri. Bu seranın amacı çocuklar için. Fiyatlar makul ama daha fazla artarsa çocuklara daha fazla yardım sağlarız.” ifadelerini kullandı.

"Dönüm başına 7-8 bin gül alıyoruz"

Çiftçi Ersen Okur ise dönümde 7-8 bin adet arasında gül hasat edildiğini vurgulayarak, “10 dönümlük alanda hasadımız sürüyor. Rekoltemiz iyi, memnunuz. Güzel fiyatlara gidiyor. Tanesi 7,5 liradan alıcı buluyor. Dönüm başına da 7-8 bin adet gül alıyoruz şu anda. Şubat ayında ara vereceğiz ve mart ayında yeni hasada başlayacağız.” dedi.

"Gül, Adana iklimine uygun"

Gülün Adana iklimine uyum sağladığını ve kentteki seraların her geçen gün arttığını kaydeden Okur, “Gül, Adana iklimine uygun. Bakımını yapabilirsen çok güzel kazanç sağlar. Seranın kurulum maliyeti biraz fazla ama dönüm çok oldukça 1-2 senede sera kendisini amorti ediyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)