Türkiye'nin sebze ve meyve üretiminin zirvesinde yer alan Adana'da birçok ürünün hasadı başladı. İki hafta içerisinde çoğu ürünün fiyatının yarı yarıya düşeceği belirtildi.

Türkiye’nin en önemli meyve ve sebze üretim merkezi olan Adana’da, başta soğan, patates, salatalık ve nektarin olmak üzere birçok üründe hasat başladı.

Türkiye’de en erkenci meyve ve sebzelerin hasat edildiği Adana’da hasatların başlamasıyla birlikte haldeki ürünlerin fiyatları düşmeye başladı. Adana halinde fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceği belirtildi.

Salatalık 1 liraya satılıyor

Yaklaşık 3 hafta önce kilogram fiyatı 10 liradan salatalık, şimdilerde Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde 1 liradan, 15 liraya satılan patates 6 liradan, 5 liraya satılan soğan ise tazesi 3 lira, geçen sezonki ise 1 buçuk liradan satılıyor.

Ayrıca halde şeftali 20, nektarin 20, erik 15, portakal 4 ve muz 18 liradan satılıyor.





"Fiyatlar düşecek"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, yaptığı açıklamada, fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini müjdeledi. Doğan, "Önümüzdeki dönemlerde fiyatlar düşecektir. Hasat yeni yeni başladığından dolayı fiyatlar daha da düşecek. Adana karpuzunun da hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak ve fiyat daha da düşecektir. 8-9 liradan satılan salatalık şu anda 1 liraya alıcısı yok." diye konuştu.

Adana'da hasat başladı: Fiyatlar yarı yarıya düşecek VİDEO



"Denetimler artırılmalı"

Başkan Mahsun Doğan, marketlerde tanesi 10 liradan satılan marulu halde 1 liraya satamadıklarını da söyledi. Ayrıca Doğan, denetimlerin sıkılaşması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer denetim olursa vatandaşlar daha ucuza sebze ve meyve tüketebilirler. Özellikle Adana ve çevresinde hasatlar yeni başladı. 2 hafta içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşecek. Şu an 8 liradan satılan domates 2 hafta sonra 4 liraya düşecek. Ancak denetim yapılmazsa fiyatlar etiketlere yansımaz. Bizim burada fiyatlar düşüyor ama semt pazarları ve marketlerde fiyatlar değişmiyor. Denetim artarsa vatandaşımız bayağı ucuza sebze ve meyve yiyecek." ifadelerini kullandı.



