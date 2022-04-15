Adana'da hasat zamanı: Soğanlar toplanıyor

Kentin sağlık deposu olan turfanda sezon açılırken, soğanın kilogram fiyatı 4 liradan satışa çıkarılıyor.

Verimli arazilere sahip olan Adana'da soğan hasadı başladı.

Farklı şehirlerden kente gelen tarım işçileri, 12 bin 500 dönüm alanlık tarlalara girerek kurumuş soğanların sökümünü yapıp tek tek çuvallara konuldu.

Dağıtıma hazırlar

İHA'nın haberine göre; işlemlerin tamamlanmasıyla bu kez soğan elçileri harekete geçti. Sayımı yapılıp kamyonlara yüklenen soğanlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere hazır hale getirildi.

Tarladan 4 liraya çıkıyor

Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğan hasadının bu sene aşırı yağışlar ve soğuk nedeniyle geciktiğini söyledi. Mehmet Akın Doğan, "Bugün hasat yapılan erkenci cins. Diğer soğanlarda ise bu ayın sonunda hasada başlanacak. Aşırı yağışlar nedeniyle bu sene soğanın boyu küçük kaldı. Buradan 3-4 ton arası verim alacağız. Tarlada kilogramı da şu anda 4 liradan satılıyor." diye konuştu.

"Kazanan marketler oluyor"

Son zamanlardaki dikkat çeken fiyatlarla ilgili konuşan bir işçi de "Buradan satıyoruz 4 TL, markette satılıyor 12 TL'ye. Aracının koyduğu fiyat en fazla 10-20 kuruştur. Aracı kazanmıyor, marketler kazanıyor." ifadelerini kullandı.

"Elimizden bir şey gelmiyor"

Başka bir işçi ise "Ben isterim ki 3 bin liradan gelsin vatandaşta faydalansın. Ama bizim elimizde olan bir şey değil. Bize maaliyeti 7-8 bin lira, yapacak bir şey yok. Mazot pahalı, bizim elimizde olan bir şey değil." dedi.

Sağlık deposu turfanda soğan hasadı başladı

Soğanın faydaları

Araştırmacılar, soğan gibi allium sebzelerini düzenli olarak tüketenlerde kolorektal kanser riskinin yüzde 79 daha düşük olduğunu buldular. Bir fincan doğranmış soğan, ayrıca bir yetişkinin günlük C vitamini alımının en az yüzde 13,11'ini sağlıyor. Bir antioksidan olarak bu vitamin, kanserle bağlantısı olan serbest radikal bileşiklerinin oluşumuna karşı koymaya yardımcı oluyor.