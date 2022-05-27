Adana'da hava sıcaklığı 43 dereceye yükseldi

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Adana'da cadde ve sokaklar adeta boş kaldı.

Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent merkezi adeta boşaldı.

En yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 37 derece olarak ölçülürken, termometreler ise 43 dereceyi gösterdi.

Sıcaklık arttı, dışarıdaki insan sayısı azaldı

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde ve Atatürk Parkı’nda çok az sayıda insan dışarıda görüldü.

Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ağaçlarının gölgelerinde güneşten korundu.

"Herkese tavsiyem emekli olmadan önce yayla evi alsınlar"

Parkta ağaç gölgesinde serinleyen Hasan Baytan, 2 gün sonra yaylaya gideceği için dışarı çıktığını söyledi.

Baytan, "Bizler yaylacıyız. Burada kalanlara çok üzülüyorum. Herkese tavsiyem emekli olmadan önce yayla evi alsınlar. Adana’da oturanlar yayla evi mutlaka alsınlar. Ben 1978 yılında yayla evi aldım ve rahatım. 2 gün sonra gideceğiz ve alışveriş için çıktım." diye konuştu.