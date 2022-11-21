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    Adana'da HDP'liler ile polis arasında gerginlik

    Adana'da, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek isteyen HDP'lilere polis müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:38
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    Adana'da HDP'liler ile polis arasında gerginlik

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının ardından TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurlara yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenledi.

    HDP'liler, harekatı protesto için Çukurova İlçe Başkanlığı bahçesinde toplandı.

    Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de gruba, bina içinde basın açıklaması yapmaları gerektiğini bildirdi.

    Polise sandalye attılar

    Binaya girmeyen gruba, çevik kuvvet ekibi müdahale etti. Polise direnenlerden bazıları, plastik sandalye ve şeker kaplarını fırlattı. Cop ve kalkan kullanan ekipler, eylemcilerin binaya girmesini sağladı.

    Öte yandan arbede sırasında gözlük ve ayakkabılarının kaybolduğunu öne süren bazı kişiler, polislerle tartıştı.

    Adana HDP polis

    DHA'nın haberine göre; bir süre ekiplerle tartışmaya devam eden eylemcilerin, daha sonra gruplar halinde dışarı çıkmalarına izin verildi.

    Adana HDP polis

    Adana HDP polis

    Adana HDP polis

    Adana HDP polis

    Adana HDP polis

    Adana HDP polis

    Adana HDP polis

    Adana HDP polis


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