Adana'da heyelan nedeniyle hayatını kaybeden öğretmenler defnedildi Heyelan nedeniyle otomobilin üstüne kaya devrilmesi nedeniyle vefat eden 4 öğretmenden Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir'in cenazeleri de toprağa verildi.

AA

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün heyelan nedeniyle otomobilin üstüne kaya devrilmesi sonucu, beraberindeki meslektaşları Pınar Kılıç ve Rahime Topak ile yaşamını yitiren sınıf ögretmenleri Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir hayatını kaybetti.

Öğretmenlerin cenazeleri, Kozan Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenaze töreni düzenlendi

Sınıf öğretmenleri Altıparmak ve Dilbilir için Kozan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Bakan cenazeye katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı törende, Dilek Altıparmak'ın tabutunun üstüne duvak konuldu.

Dilek ve Ümmühan öğretmenlerin cenazesi, namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından dualarla toprağa verildi.

Öğretmenlerden Pınar Kılıç da kentteki Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na defnedilmişti.

Törene, öğretmenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, bazı milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.

"Gerçekten öğretmenlerimiz bu toplumun en fedakar insanları"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törenin ardından gazetecilere, öğretmenlere son görevlerini yapmak için kente geldiklerini söyledi.

Canlarını, çok kıymetli öğretmenlerini kaybettiklerini belirten Özer, şöyle devam etti: