Adana'da hissedilen sıcaklık 50 derece! Sokakta ücretsiz dondurma dağıttılar Nem ile birlikte sıcaklığın 50 dereceye çıktığı Adana’da, vatandaşların biraz da olsa serinlemesi için ücretsiz dondurma dağıtıldı.

İHA

Türkiye'de kavurucu sıcaklar etkili oluyor.

Hava sıcaklığı Adana'da had safhada.

Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıktığı Adana’da, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu.

Işıklarda dondurma dağıttılar

Bunaltıcı havada vatandaşları biraz olsun serinletmek isteyen Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Ahmet Biralmış ve derneğin gençlik kolları üyeleri, kırmızı ışıkta bekleyenlere ve dolmuşlarda dondurma dağıttı.

Dolmuşa dondurma ile giren şahısları gören vatandaşlar, önce şaşırsa da daha sonra dondurmayı alıp biraz olsun serinledi.

Ücret vermeye çalıştı

Bir vatandaş ise serinlemek için ücretsiz dağıtılan dondurma karşılığı para vermek isteyince ortaya komik bir görüntü çıktı.