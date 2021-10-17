Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
561.703
-0.58%
EXEN Coin
20.46
-3.58%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Adana’da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede

    Adana’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihalelerine fesat karıştırdıkları ve devleti 60 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 200'e yakın şüpheliden 87'si adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi.

    Savcılıktan alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 14 Ekim’de şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi.

    200'E YAKIN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen T.B., 4 gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.

    ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Adana’da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede #1

    Adana’da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede #2

    Adana’da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede #3

    Adana’da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede #4

    Adana’da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir