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Adana'da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede

Adana'da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede

Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çok üzgün olduğunu söyledi.