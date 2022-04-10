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    Adana'da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede

    Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çok üzgün olduğunu söyledi.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 16:20
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    Adana'da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede

    Dün akşam saatlerinde, Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 askerimiz şehit düştü.

    Otomobil sürücüsü M.Ç. kaza sonrası ifade vermek için Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, bugün ise adliyeye sevk edildi.

    "Çok üzgünüm"

    Sürücü gazetecilerin soruları karşısında "Çok üzgünüm" yanıtını verdi.

    Adana'da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede ViDEO

    Adana da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede #1

    Adana da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede #2

    Adana da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede #3

    Adana da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede #4


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