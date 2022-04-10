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- Adana'da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede
Adana'da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede
Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çok üzgün olduğunu söyledi.
- İHA
- 10.04.2022 - 16:08
- Güncelleme : 10.04.2022 - 16:20
Dün akşam saatlerinde, Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 askerimiz şehit düştü.
Otomobil sürücüsü M.Ç. kaza sonrası ifade vermek için Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, bugün ise adliyeye sevk edildi.
"Çok üzgünüm"
Sürücü gazetecilerin soruları karşısında "Çok üzgünüm" yanıtını verdi.
Adana'da iki askerin şehit olduğu kazadaki sürücü adliyede ViDEO