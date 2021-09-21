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    Adana'da iki husumetli silahla birbirine ateş etti

    Yüreğir ilçesinde iki husumetlinin tartışması yerini silahla kavgaya bıraktı. Kavga sonrası iki tarafta yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 01:57
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    Adana'da iki husumetli silahla birbirine ateş etti

    Adana’nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavga kanlı bitti.

    Güzelevler Mahallesi'nde daha önceden husumetli olan Kazım D. (35) ile Hüseyin C. tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kazım D. ve Hüseyin C. tabanca ile birbirlerine defalarca ateş açtı.

    Adana da iki husumetli silahla birbirine ateş etti #1

    BOYNUNDAN VE SIRTINDAN YARALANDI

    Açılan ateş sonucunda Kazım D. ayağından, Hüseyin C. ise boynundan ve sırtından yaralandı.

    Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hüseyin C. arkadaşları tarafından arabayla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Adana da iki husumetli silahla birbirine ateş etti #2

    DURUMU KRİTİK

    Kazım D. ise sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hüseyin C.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi

    Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında 15’in üzerinde boş kovan buldu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da iki husumetli silahla birbirine ateş etti #3

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