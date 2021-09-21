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- Adana'da iki husumetli silahla birbirine ateş etti
Adana'da iki husumetli silahla birbirine ateş etti
- İHA
- 21.09.2021 - 01:57
Adana’nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavga kanlı bitti.
Güzelevler Mahallesi'nde daha önceden husumetli olan Kazım D. (35) ile Hüseyin C. tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kazım D. ve Hüseyin C. tabanca ile birbirlerine defalarca ateş açtı.
BOYNUNDAN VE SIRTINDAN YARALANDI
Açılan ateş sonucunda Kazım D. ayağından, Hüseyin C. ise boynundan ve sırtından yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hüseyin C. arkadaşları tarafından arabayla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
DURUMU KRİTİK
Kazım D. ise sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hüseyin C.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi
Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında 15’in üzerinde boş kovan buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.