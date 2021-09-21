Adana'da iki husumetli silahla birbirine ateş etti

Adana'da iki husumetli silahla birbirine ateş etti

Yüreğir ilçesinde iki husumetlinin tartışması yerini silahla kavgaya bıraktı. Kavga sonrası iki tarafta yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavga kanlı bitti.

Güzelevler Mahallesi'nde daha önceden husumetli olan Kazım D. (35) ile Hüseyin C. tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kazım D. ve Hüseyin C. tabanca ile birbirlerine defalarca ateş açtı.

BOYNUNDAN VE SIRTINDAN YARALANDI

Açılan ateş sonucunda Kazım D. ayağından, Hüseyin C. ise boynundan ve sırtından yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hüseyin C. arkadaşları tarafından arabayla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DURUMU KRİTİK

Kazım D. ise sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüseyin C.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi

Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında 15’in üzerinde boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



