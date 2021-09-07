Adana'da iki yabancı uyruklu kız, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Adana'da iki yabancı uyruklu kız, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Seyhan ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu iki kız kardeşe araba çarptı. Kaza sonrası iki kardeş yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti.

Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde, yabancı uyruklu 2 kız kardeş, Mona Allaf (22) ve Sidra Allaf (19) yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada B.S kullandığı otomobiliyle iki kız kardeşe çarptı. Ardından B.S. aracını terk ederek olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mona ve Sidra Allaf’ın öldüğünü belirledi.

KISA SÜREDE KALABALIK, KIZLARIN BAŞINDA TOPLANDI

Polisler olay yerinde bulunan terk edilmiş otomobilde ve 2 kız kardeşin cesetleri üzerinde incelemelerde bulundu.

Polisler inceleme yaptığı sırada çevredeki vatandaşlar olay yerine akın etti. Vatandaşlar merakla yerdeki cansız bedenleri izlemesi dikkat çekti.

POLİS KAÇAN ŞAHISI YAKALADI

Yapılan incelemelerinin ardından cesetler otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücüsü ise kazadan kısa süre sonra polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.